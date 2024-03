Felmondott a munkahelyén és jogi tanulmányait is passziváltatta Vidéki Vivien a Next Top Model Hungary miatt

Múlt vasárnap startolt el a Next Top Model Hungary, ahol Vidéki Vivien is bemutatkozott. A harmincéves versenyző a Blikknek adott interjút, melyben elmondta, sok beszólást kapott már arra vonatkozóan, hogy hiába szép az arca, nem modell alkat, Kínában pedig egyszer el is utasították, amikor próbálkozott, mondván, kövér. Most viszont úgy érzi, eljött az ő ideje, a műsort pedig olyan komoly ugródeszkának tekinti, hogy mindent alárendelt a forgatásoknak: addigi karrierjét és a jogi tanulmányait is.

Sokan mondták, hogy ne adjak fel mindent a műsorért, de én nem tudtam volna úgy nyugodtan aludni tovább, hogy ezt nem próbálom meg. Felmondtam a cégnél, ahol évekig dolgoztam, passziváltattam magam az egyetemen is, és belevágtam ebbe a kalandba abban bízva, hogy bekerülök. Úgy érzem, itt az idő, cselekednem kell, ha igazán akarom a modellkedést, mert el fog menni ez a vonat. Saját magamra akarok most figyelni, építgetni a karrieremet, mert ez a régi álmom, és itt az alkalom, hogy ezt megéljem

– magyarázta Vidéki, aki a mid size kategória úttörőjeként szeretne itthon befutni.

Az amerikai verzión nőttem fel, és amikor kiálltam a zsűri elé, azt éreztem, hogy hazaérkeztem és ez az a lehetőség, amire egész életemben vártam. Jó érzés volt az is, hogy nyitottak voltak arra a testalkatra, amit én képviseltem, hiszen régebben nagyon sok visszautasítást kaptam. Ez a mid size kategória viszont nagyon új, és itthon talán az úttörője is lehetek. A klasszikus modell kategória nagyon túltelített, plus size-ból is akad már, de ebben a kettő közötti kategóriában nem, ennek akarok a példája lenni és azon fiatal lányoknak, akik az átlagnál kicsit húsosabbak

– tette hozzá.