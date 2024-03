Cooky: Ha idővel úgy látom, nem kíváncsi rám a média, elképzelhető, hogy csak a repülés marad nekem

Cooky tavaly beszélt először róla, hogy szeretne magánpilótaként dolgozni. 2007 óta álmodozik erről, 2015-ben kereskedelmi pilóta engedélyt is szerzett. A Blikk most arról ír, sok próbálkozás, illetve egy három hetes római tanfolyam és sikeres vizsga letétele után sikerült privát pilótaként elhelyezkednie az egyik legnagyobb hazai cégnél.

Ez egy hatalmas dolog a számomra, szinte el sem hiszem. Valóra válik az egyik legnagyobb álmom. Áprilistól állok majd munkába, mint magánrepülő-pilóta, amit már nagyon várok. Ez egy kiemelt állás és hatalmas felelősség is, hiszen közéleti személyiségeket, sportolókat, valamint ismert és befolyásos embereket, VIP-tagokat szállítok majd szerte a világban. Sok pilótának ez a munka a célja, hiszen olyan különleges helyekre is el lehet jutni, ahová általános légitársaságok repülőit vezetve nem, és itt sokkal közvetlenebb a kapcsolat az adott utassal, nem beszélve arról, milyen szuper és modern gépeket próbálhatok majd ki

– mondta el a francia származású műsorvezető a lapnak.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a lemezlovas felhagy a rádiózással.

Hétköznap repülök majd, változó, hány napot. Biztos lesz olyan is, hogy 1-2 éjszakát távol leszek, de azt gondolom, ez teljesen belefér. Hétvégente pedig ugyanúgy ott leszek a Rádió1-en, járok zenélni és a tévézés is megmarad az életemben. Mindent sikerült úgy megterveznem, hogy a pihenésre is jusson időm. Aztán, ha idővel már úgy látom, nem kíváncsi rám a média és az emberek, elképzelhető, hogy csak a repülés marad nekem.