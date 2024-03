Tengeri moha és 14 pirula: ebből áll Bella Hadid röhejesen sok lépésből álló reggeli rutinja

Bella Hadid a napokban TikTokon engedett bepillantást követőinek a reggeli rutinjába. A 27 szupermodell instrumentális háttérzenére lefilmezte magát, ahogyan

először három tinktúrát összekever egy pohárban, majd hozzáad még egy gyümölcsléhez hasonlító hozzávalót, és lehúzza az italt.

Ezután bevesz 14 különböző méretű és színű vitamint és táplálékkiegészítő pirulát, amiket egy zöld itallal öblít le.

Ezt követi egy kis tengeri moha gél elfogyasztása.

Fulvosavas méregtelenítéssel folytatja, aztán ionos nyomelemeket vesz magához folyékony formában, majd valódi ételt is fogyaszt: beleharap egy croissant-ba.

A modell reggeli wellness-rutinja ezzel még nem ér véget: a kamera több mint egy tucat illóolajat, gyógyító kristályokat, gyertyákat és egy doboz tarotkártyát mutat. Hadid ráadásul láthatóan még ilyenkor is szomjas, ugyanis egy üdítőitalt is felbont, mielőtt kiválaszt két illóolajat a gyűjteményéből, amikből a csuklójára és a nyakára dörzsöl egy kicsit, majd felvesz néhány kristálykarkötőt. A rutin részét képezi még egy köteg zsálya elégetése, végül Hadid azzal fejezi be a videóját, hogy naplójába ír.