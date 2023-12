„Ez a nap az én születésnapom is lett” – Vastag Csaba 13 éves fotóval nosztalgiázott

Vastag Csaba hétfő este az Instagram-oldalán jelentkezett be, egy több mint tízéves fotót mutatott követőinek, amin éppen az édesanyját öleli. A kép abban az időszakban készült róluk, amikor az énekes az X-Faktor első hazai évadában versenyzett.

13 év… Gyerekkoromban nem is ismertem ilyen távlatokat. Illetve 13 éve sem gondoltam, hogy ennyi idő után is ilyen sokat fog még nekem jelenteni egy nap. Ebben az órában szerintem éppen az X-Faktor stúdióban néztem a sziluettként elsuhanó embereket, mint egy lassított felvételen egy filmben. Mindenemmel az esti döntőre készültem. Arra, hogy egy egyhetes, lázas, köhögős influenza után egyáltalán mi fog történni… mi lesz ezekkel a nem egyszerű dalokkal, hogy Ti velem lesztek-e… és hát velem voltatok

– írta posztjában Vastag, hozzátéve, azon a bizonyos napon az édesanyja is mellette állt, aki aznap (illetve ma) egyúttal a születésnapját is ünnepelte.

Később, az este folyamán kiderült, hogy ez a sok szempontból is fontos nap nemcsak az Ő, hanem az én születésnapom is lett. Köszönök Nektek mindent, nélkületek most nem lehetne »13 év múlva«. Nagyon boldog születésnapot kívánok Édesanyám. Ugye büszke vagy rám…?