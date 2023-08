Oszter Alexandra elárulta, mit tervez édesapja birtokával

Oszter Sándor 2021 októberében hunyt el. A színművész diósjenői gazdaságát, ami az erdőtől egészen a szántóföldig ér, a lánya, Oszter Alexandra örökölte meg. A színésznő nemrég az nlc.hu-nak mesélt arról, hogy mivel a birtokon nem állhatott meg az élet, hamar bele kellett tanulnia a gazdálkodásba: különféle vizsgákat tett le, hogy továbbvihesse mindazt, amit az édesapja ráhagyott.

– emlékezett vissza.

A színésznő hozzátette, rengeteg munka akad a gazdaság körül, így a színházi fellépései mellett a birtokon is kitartóan dolgozik. Szeretne továbbá a jövőben is táboroztatni, esetleg festészeti hétvégéket tartani.

Nagyon szeretek a 9-13 éves korosztállyal foglalkozni, de már felnőttek is jelezték, hogy szívesen jönnének alkotótáborba. Szeretném a birtok egy részét felújítani olyanná, ahol egy család is eltölthetne egy hétvégét. Ahogy múzeumot is nagyon szeretnék édesapám emlékére. Van egy felszentelt templom is a birtokon, így akár esküvőknek is helyet tudnánk adni. Rengeteg felújítás szükséges, sok segítség kell, nyakig benne vagyok, meglátjuk, hogyan alakul