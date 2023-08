Olivia Rodrigo is ott volt Szoboszlai angol focis debütálásán, játékossal is szelfizett

Kiderült, hogy ez volt az első futballmeccs, amit elejétől a végéig megnézett.

Szoboszlai Dominik debütált a Premier League-ben, a Liverpool ugyanis a Chelsea otthonában, a Stamford Bridge-en vendégeskedett az angol bajnokság legelső fordulójában. A találkozó döntetlennel ért véget.

Ám új és híres Chelsea-szurkolót avattak: az amerikai popzene fiatal szenzációja, Olivia Rodrigo is ott volt a lelátón, sőt még a Chelsea egyik játékosával, Ben Chilwell-lel is fotózkodott. Az énekesnő egy videóban jelentkezett be, mint mesélte:

Ma a Bridge-en vagyok, és ez az első futballmeccsem.