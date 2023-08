Geszti Péter: Megengedhetem magamnak, hogy ne pénzért vállaljak el dolgokat

Hamarosan Geszti Péter vezetésével indul majd el az Adom a napom című műsor. A valóságshow/talkshow átmeneteként emlegetett műsor több platformon is látható lesz, egész napos élményt kínálva a nézőknek: a meghívott vendégek szinte egész napját figyelemmel lehet majd kísérni egy online felületen, ezt követően pedig a műsorvezető egy stúdióban is leülteti majd őket beszélgetni este 8-tól. A közvetítés mindkét esetben élő lesz.

Geszti Péter a műsor minap megjelent előzetesében elmondta, arra keresi majd a választ, hogyan lehet ma az embereknek értelmes tartalmat adni.

Hogy az valahogy ne oldschool legyen, és ne is boomer legyen. De valahogy olyan értékekről szóljon, amiket igenis keresnek az emberek. Ebből azért egyre kevesebb van, és ezt nem sznobként, és nem is csak boomerként mondom, hogy na, hát már nem találok magamnak egy műsort a tévében, hanem az van, hogy sokkal jobban izgatnak más műfajok annál, mintsem hogy olyan kompromisszumokat kössek, vagy olyan tévéműsorba menjek be szerepelni, amiben igazából nem találom meg semminek a jelentőségét és fontosságát