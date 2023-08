Geszti Péter a VIASAT3-on indít új műsort

Talkshow-házigazdaként tér vissza a képernyőre Geszti Péter: a VIASAT3-on vezet majd műsort, ami a jelenlegi tudásunk alapján egy valóságshow és egy klasszikus talk show szerelemgyerekére hajaz majd.

Az augusztus 28-án induló Adom a napom szokatlan, ún. cross-platform, azaz több felületen zajló műsor lesz, mely egész napos élményt kínál a nézőknek, akik a meghívott vendégeknek szinte egy teljes napjába benézhetnek egy online felületen, élőben. Ezt követően esténként, 20 órától Geszti Péter egy stúdióban ülteti le őket beszélgetni, szintén élőben.

A műsor készítői azt ígérik, hogy az Adom a napom a meghívottak egy új, eddig nem ismert oldalukat mutatja majd meg, a lehető legőszintébb módon. A vendégek között ott lesz többek között Alföldi Róbert, Curtis, Gálvölgyi János, Kajdi Csaba és Majoros Hajnalka is.

Az Adom a napom producere Árva László, aki többek között a Sztárban Sztár, a Rising Star, az Ezek megőrültek vagy a Dalfutár mögött is állt, itt pedig Gesztivel közösen fejlesztették ki a műsor koncepcióját. Geszti Péter elmondta: az volt a cél, hogy olyan műsor szülessen, amit ők maguk is szívesen néznének, és amiben visszahozzák a televíziózás esszenciáját, az élőzést.

Élőben láthatunk mintákat a meghívottak életéből, majd élőben beszélgetünk, tehát nincs szerkesztés, nincs korrekció, együtt élünk meg mindent a nézőkkel. Olyan előadóművészeket, alkotókat, sportolókat hívok meg a műsorba, akiket valóban izgalmasnak tartok, és akikkel azt gondolom, eljuthatunk olyan mélységekbe és magasságokba a beszélgetés során, ami egy igazán új oldalukat mutatja meg. Legyünk őszinték, a közösségi médiában mindenki – velem együtt – reklámként használja a felületeit, de ez most valami más, valami sokkal igazibb lesz

– mondta el a műsor majdani házigazdája.

A műsor öt héten át fut majd, minden héten hétfőtől csütörtökig, a hét zárásaként, péntekenként 20 órától pedig a Dumaszínház új előadásai kerülnek a képernyőre: Kovács András Péter, Felméri Péter és Lakatos László önálló esttel készül, de jönnek DumaSwing részek is, Kovács András Péter, Janklovics Péter és Illés Ferenc főszereplésével. Emellett a Dumaszínház csapata további műsorokat is készít majd az Antenna Entertainmentnek, jön például egy Igaz történetek és egy Humorterápia című műsor is tőlük.

A VIASAT még egy műsort bejelentett idén őszre: a Liptai Claudia vezette Szingli vagy svindli című taktikai társkereső realityt.