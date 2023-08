Tóth Gabi és Krausz Gábor már nem követik egymást az Instagramon

Ma délután jelentették be, hogy külön utakon folytatják.

Krausz Gábor szerda délután a közösségi oldalán jelentette be, hogy Tóth Gabival hat év után véget ért a kapcsolatuk. A hírt nem sokkal később az énekesnő is megerősítette. A szakítás okáról nem írtak közleményeikben, abban viszont megegyeztek, hogy a kislányukat, Hannarózát továbbra is szeretetben, békében nevelik majd.

A történtek kapcsán felmerül a kérdés, mi lesz a jövője Krausz Gábor Tóth Gabit ábrázoló tetoválásának, amit még 2019 novemberében varratott. Bár azt egyelőre nem tudni, milyen viszonyban vált el egymástól a séf és az énekesnő, annyi biztos, hogy az Instagramon már nem követik egymás oldalait.