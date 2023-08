„Tudtam, hogy elszabadul a pokol” – megszólalt egy szemtanú a Montgomeryben történt tömegverekedésről

Ahogy arról korábban beszámoltunk, négy embert letartóztattak Montgomeryben, miután több fehér férfi rátámadt az egyik hajó személyzetének fekete tagjaira Alabama folyó partján. Hatalmas tömegverekedés alakult ki, székeket vágtak egymáshoz az emberek, többen a vízbe zuhantak.

A balhét többen végignézték, az egyik szemtanú, Lauren Spivey azt látta, hogy a magánhajó, amiben a verekedést kiprovokálók utaztak, akadályozta, a nagy Harriott II kikötését, ezt tette szóvá az egyik fekete alkalmazott – írja a Mirror. Ekkor ment oda hozzá egyik hajókázó, és vitába keveredtek.

black dock worker gets jumped by white men and all hell breaks loose..🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/9ad6ZHp1ay

Spivey azt mondta, nagyjából fél-háromnegyed órát vitatkoztak, a veszekedés pedig fokozódott, amikor egyik fehér férfi megütött egy alkalmazottat, aki a földre esett, itt estek neki a többiek.

– mondta a támadókról.

A nagyobb hajó végül ki tudott kötni, ami után újabb verekedés alakult ki.

– mondta.

These white people jumped this black security guard at the Riverfront. The staff got off the boat and it turned into WWE Smackdown. I’m so proud of Montgomery 😭😂 pic.twitter.com/4DG5bShXfz

— Housatlantavegas (@_dreadadon) August 6, 2023