Németh Balázs a Rubint Réka fenekét paskolgató atlétikai vb-s kabalafigura védelmére kelt

Úgy tűnik, elkél a védelem neki.

Mint arról a 24.hu elsőként számolt be néhány nappal ezelőtt, a Mokkában is bemutatták az atlétikai vb kabalafiguráját, Youhoo-t, aki széttrollkodta Rubint Réka gondolatait, miközben a nők önmegvalósításának fontosságát ecsetelte. A kabalafigura szétzilálta a stúdiót, és még a fitneszedző fenekét is megpaskolta.

A figura sok támadást kaphatott, legalábbis erre lehet következtetni Németh Balázs, a köztévé volt műsorvezetője, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatójának Facebook-posztja alapján. Németh a kabalafigura védelmére kelt.

Mosoly, jókedv, nevetés – ezt hozta magával Youhuu, az atlétikai vb rackája. Pénteken mutattuk be, azóta meghódította Magyarországot. Bármerre jártam vele az elmúlt napokban, mindenhol óriási szeretettel fogadták. A tervek szerint mától néhány napot pihen, de augusztus 19-től olyan fergeteges show-t ígér, amilyet még nem látott a világ. Na jó! Még mindig van egy törpe kisebbség, amelyik azt hiszi, kötelező bírálnia a hazai rendezésű nagy sporteseményeket, így az atlétikai vébét és persze Youhuu-t is. Náluk beakadt a lemez: miközben már ők is látják, hogy mennyi előnnyel jár Magyarország és a magyar emberek számára egy atlétikai világbajnokság megrendezése, de azért megszokásból még támad(gat)ják. Egy azonban biztos: a támadók/hisztizők közül is rengetegen kint lesznek a Nemzeti Atlétikai Központban, mert ezt kár lenne kihagyni

– fogalmazott.