Kis túlzással felismerhetetlenre fogyott Jonah Hill

Volt barátnője bántalmazással vádolta meg Jonah Hillt július elején. Néhány nappal később egy színésznő azt nyilatkozta, vele 16 éves korában erőszakoskodott a színész.

Most pedig igen komoly súlyvesztés után fotózták le paparazzók Hillt Malibuban. Nem állítjuk, hogy az ügyeknek hatása volna a színész súlyvesztésére, mindenestre rá sem lehet ismerni.

A New York Post – a lap számolt be elsőként a képekről – nem ír arról, hogy mi állhat a fogyás hátterében.

