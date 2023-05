Ez nem az Alien, hanem egy tajvani étterem új specialitása

Hirtelen az egekbe szökött egy tajvani étterem foglalásainak száma azt követően, hogy egyik fogásukhoz nem épp mindennapi tálalást választottak: a tányér tetejére egy 14 lábú lényt helyeztek.

A Straits Times szerint a Tajpejben található The Ramen Boy nevű étteremben nemrég egy sokak számára bizarr fogás került fel az étlapra. A hely Facebook-oldalán úgy reklámozta, hogy végre sikerült megtalálni az álomösszetevőt: a még csak tavaly felfedezett új fajt, az óriás ászkarákot. A szelvényes testű, hét pár lábbal rendelkező fajt ugyan eddig is ismerték, jellemzően sokkal kisebb, általában milliméteres nagyságrendű egyedek voltak ezek, ám tavaly a Pratas-szigetek közelében egy sokkal nagyobb példányokra bukkantak. Az óriás ászkarák akár harminc centiméter hosszúságú is lehet, jellemzően a tenger mélyén érzi jó magát 170-2140 méteres mélységben.

Az új fogásban nem kerül ilyen mélyre, egy csirkés ramen tetejére helyezik a jókora állatot. A recept szerint nem magával a ramennel együtt készítik, hanem tíz pecig főzik csirkealaplében. Ezt követően a megfőtt ászkarákot a levesestál tetejére helyezik, és így szervírozzák az ételt. Az állat nem csak díszítésként szolgál, húsát el lehet fogyasztani a leves mellé, a poszt szerint íze a valahol a homár és a rák íze közt helyezkedik el, textúrája kicsit rágós.

A fogásért 1480 tajvani dollárt, azaz átszámítva nagyjából 17 ezer forintot kérnek, csak előzetes regisztráció és asztalfoglalás mellett lehet rendelni belőle, és a mellékelt ábra alapján érdeklődő van bőven: máris hosszú a várólista.

A sci-fiket idéző tál nemcsak a gyengébb gyomrúak közt szított fejcsóválást, hanem a tudósok közt is: a Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint nem túl szerencsés egy újonnan megismert fajt azonnal elfogyasztani anélkül, hogy tudnánk, milyen hatása lehet az emberi emésztésre. Tartalmazhat ugyanis toxinokat és olyan nehézfémeket is, mint amilyen a higany. Egyikük szerint célszerűbb lenne előbb tanulmányozni, utána szabadna csak megengedni, hogy ételt készítsenek belőle.