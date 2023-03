Grimes megváltoztatta Elon Muskkal közös kislánya nevét

Tavaly márciusban derült ki, hogy Grimes-nak és Elon Musknak a szakításuk után titokban született egy második gyereke, aki bátyjához hasonlóan – őt X Æ A-12-nek hívják– különleges nevet kapott, Exa Dark Siderælnek keresztelték. Az énekesnő a minap egy Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy azóta megváltozott egyéves kislánya neve.

Érdemes hozzátenni magyarázatként, hogy az angol nyelvben az y betű kiejtése megegyezik a „why”, vagyis a miért kérdőszócska ejtésmódjával.

She’s Y now, or “Why?” or just “?” (But the government won’t recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such.

— (@Grimezsz) March 23, 2023