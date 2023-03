„Sose felejtem, honnan kezdtem el” – Gáspár Laci hosszú idő után új dalt adott ki

Még gitározik is a klipben.

Gáspár Laci Állj fel! címmel új dalt adott ki, ehhez videóklip is készült. Az énekes régóta nem jelentkezett saját szerzeménnyel, a mostani zenének a klipje is sajátos: animációs részeket is találni benne, amivel Gáspár retro hangulatot akart teremteni a videóban.

Amellett, hogy egy olyan sportautó is feltűnik a klipben, amihez hasonlót az énekes privátban birtokol, rosszakaróinak is üzen a dalszöveggel: