50 gigabájtnyi kiadatlan Michael Jackson-számot lopott el, és szivárogtatott ki egy tolvaj

Miközben a felvételek birtokosa, a sztár egykori hangmérnöke előadást tartott egy Jackónak emléket állító rendezvényen a smooth criminal az ablakon távozott a zsákmánnyal.

Brad Sundberg hangmérnök saját bevallása szerint 18 évet töltött a stúdióban Michael Jacksonnal, és most szemináriumokon osztja meg tapasztalatait a közös munkáról. Azonban a múlt heti, Brüsszelben megrendezett hétvégi szemináriuma legelső napján, pénteken egy tolvaj ellopta tőle a laptopját és egy merevlemezét, miközben ő előadást tartott, majd állítólag besurranó tolvaj módjára az ablakon távozott – számolt be az Unilad nevű brit bulvárportál.

A szomorú hírt maga Sundberg is megerősítette egy videóban, amit az In the Studio with MJ nevű előadássorozatot és honlapot népszerűsító Instagram-profilra töltött fel.

A videóban a hangmérnök először az esemény helyszínét, és annak személyzetét méltatta röviden, majd gyorsan át is tért az ügy bemutatására:

„A mai egy kemény nap volt. Azt hiszem, néhány fórumon már kezdik felkapni a témát. De úgy gondoltam, hogy én magam is közvetlenül beszélek veletek. Úgy tűnik, hogy az egyik vendégünk ellopta a laptopomat és az egyik merevlemezemet. Nem fogok neveket mondani, és természetesen nem fogok képeket mutatni. Tudjuk, hogy ki az. És együttműködünk a rendőrséggel. És mindent megteszünk, hogy valamilyen módon megoldjuk az ügyet” – vágott bele a lecsóba.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Brad Sundberg (@inthestudiowithmj) által megosztott bejegyzés

Sundberg 1985-től Jackson haláláig dolgozott együtt a pop királyával, az eltulajdonított eszközei pedig tele voltak olyan a Dangerous, a Blood on the Dance Floor, a HIStory és a Bad című albumok rögzítésekor készült stúdiófelvételekkel, melyek végül nem kerültek felhasználásra.

Bár szerencsére rendelkezett biztonsági másolatokkal is ezekből a felvételekből, de az eltulajdonított fájlok azóta kiszivárogtak az internetre. Ezért a következő bejegyzésében Brad Sundberg arra kérte Michael Jackson rajongóit, hogy ahelyett, hogy széthallgatnák ezeket a felvételeket, inkább jelentsék őket a YouTube-nak és a többi platformnak, ahol elérhetővé tették őket.