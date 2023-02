Megőrülnek a rajongók Anne Hathaway afterpartis videóitól

Nagy az érdeklődés az iránt, hogyan lehetne együtt bulizni a színésznővel.

Egy TikTok-felhasználó öt nappal ezelőtt osztott meg az oldalán egy videót, amin a Valentino afterpartiján táncol a párizsi divathéten. A felvételen Anne Hathaway is feltűnik, ahogyan a zsúfolt teremben énekel és táncol a Lady Marmalade című számra.

A szóban forgó videót azóta közel 18 millióan nézték meg, a színésznőről pedig több bulizós felvétel is terjedni kezdett, ami a Valentino estjén készült. A rajongók jól láthatóan odavannak a táncoló-éneklő színésznőért: volt, aki azután érdeklődött, hogyan bulizhatna vele ő is együtt, de olyan is akadt, aki egyszerűen azt kérte Hathaway-től, utasítsa vissza, hogy végre tovább tudjon lépni a felvétel megnézése után.