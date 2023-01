Gelencsér Tímea: Az elmúlt két napban a halálomon voltam

A bergamói reptéren evett valamit, amit nem kellett volna.

Gelencsér Tímea nemrég 24 órán át elérhető Instagram történetében jelentkezett be, követőinek pedig beszámolt arról, hogy az elmúlt napokban nagyon beteg volt.

Az elmúlt két napban a halálomon voltam körülbelül

– mondta a műsorvezető, aki a múlt héten a Snowattack nevű sí-, snowboard – és zenei fesztiválon vett részt Franciaországban. Úgy véli, hazafelé a bergamói reptéren ehetett valamit, és attól betegedett meg,

Folyamatosan hányingerem volt és hánytam. Nem tudtam semmit enni, semmit inni. Bármilyen kajára gondoltam, rögtön hányingerem lett, de még a víz gondolatától is.

Gelencsér elmondta, hogy tegnap a Mokkában is jelenése lett volna, de hajnalban le kellett mondania az interjúját, ugyanis bár próbálta győzködni magát arról, hogy jól van, be kellett látnia, hogy nem fogja tudni elhagyni az otthonát. Hozzátette, hétfőn az egész napja be volt táblázva, a megbeszéléseit is le kellett mondania, mára viszont már teljesen meggyógyult.