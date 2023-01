Cardi B-nek annak idején Kim Kardashian ajánlott plasztikai sebészeket, hogy helyrehozzák az orrát

A rappernő eleinte töltéssel próbálta kisebbíttetni a szerinte nagy orrát, de a beavatkozás rosszul sült el.

Cardi B a minap a The Jason Lee Podcast vendége volt, ahol egyebek mellett a plasztikáztatás is téma volt. A rappernő elmondta, hogy mindig is kényelmetlenül érezte magát, amiért az édesapja orrát örökölte, és mivel többen is azt mondták neki, töltéssel sebészi beavatkozás nélkül is orvosolhatja az esztétikai problémát, adott egy esélyt a dolognak. A töltés viszont rosszul sült el, és az orra még nagyobbnak tűnt, mint annak előtte.

A rappernő végül 2020-ban az orrműtét mellett döntött – mint kiderült, Kim Kardashian ajánlott neki sebészeket.

Emlékszem, amikor Kris Jenner házában voltunk, és Kim Kardashian adott neked egy listát azokról, akiket felhívhatsz hogy segítséget kérj. Egyiküket sem hívtad fel, csak otthon megcsináltattad?

– kérdezte a műsorvezető, mire Cardi B elmondta, hogy de, beszélt pár plasztikai sebésszel, akiket Kardashian ajánlott neki.

Az elmúlt évek alatt a rappernő több plasztikai beavatkozáson is átesett: megnagyobbíttatta például a melleit és zsírleszívást kért a lánya, Kulture születése után. Ami az arcát illeti, az orrműtétjén kívül csak lézeres kezeléseket és „némi botoxot” vett igénybe saját bevallása szerint, mostanra pedig végzett testét érintő beavatkozásokkal, mint mondja, jól érzi magát a bőrében.