Ambrus Attila a lányáról: Már most elkezdtem neki adagolni, hogy apa nem volt éppen jófiú

Ambrus Attila hároméves kislányával, Annával együtt szerepel a Vigyázat, gyerekkel vagyok! csütörtöki adásában. Ennek kapcsán a Blikk felkereste az egykori bankrablót, aki elmondta: tisztában van azzal, hogy gyermeke előbb-utóbb szembesül majd a múltjával.

Még csak hároméves, de már most elkezdtem neki adagolni, hogy apa nem volt éppen jófiú. Már óvodába jár, vannak társai, és ha megjelenek a szülői értekezleten, biztos mindenki felismer majd. Egyelőre annyit tud, hogy apa ült a sitten… mert a templomban fütyült. A szintjének megfelelően mesélek neki mindenről. Igyekszem felkészülni arra a nagy beszélgetésre is, és azzal is számolok, hogy a múltam miatt bármilyen hülyeségről is szeretném majd őt lebeszélni, nem leszek hiteles a szemében