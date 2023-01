Borzalmas körülmények közül mentették ki állatvédők Logan Paul malacát

Logan Paul 2019-ben vett magának egy „minimalacot”, abban a hitben, hogy az állat egész életében pici marad, ám az egy év alatt hatalmasra nőtt.

Az infulencer 2020 februárjában, a Twitteren osztott meg egy fotót nagyra nőtt Pearlről, majd néhány héttel később, amikor adózási szempontok miatt Kaliforniából Puerto Ricoba költözött, egy lótenyésztő farmon hagyta az állatot – írja az NBC News.

i bought pearl over a year ago. i was told she was a mini pig…

she’s not. pic.twitter.com/KU1DFAielk

— Logan Paul (@LoganPaul) February 26, 2020