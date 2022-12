Rablók törtek be Vajna Tímea Los Angeles-i otthonába, megosztotta a kamerafelvételeket

Három elkövetőt rögzítettek a kamerák.

Vajna Tímea a minap 24 órán át elérhető Instagram-történetében osztott meg egy kamerafelvételt, melyen látszik, hogy rablók törtek be az otthonába Los Angelesben. A videókon három símaszkos elkövetői is látható, akik éppen Andy Vajna özvegyének fürdőszobájában kutakodnak, majd valamit magukkal is visznek.

Rablók a házamban, Los Angelesben! A rendőrség el fog kapni titeket!

– üzent az elkövetőknek Vajna, majd a kocsijukat és annak rendszámát is megosztotta, figyelmeztetve a követőit arra, hogy a rablók az ünnepek alatt is aktívan tevékenykednek.