Zalatnay Sarolta: Engem senki nem nyomott sehová, nem voltak szeretőim, pénzembereim

Vélekedett több évtizedet átívelő karrierjéről.

Férfi nélkül is boldogok címmel készített riportot a Tények Plusz stábja, amihez többek között Zalatnay Saroltát is interjúztatták. Az énekesnő azt mondja, karrierje alatt is mindent a maga erejéből oldott meg, önálló nő volt mindig is.

Engem senki nem nyomott sehová, nem voltak szeretőim, pénzembereim. Mindent magam oldottam meg, erre nagyon büszke vagyok. Halál büszke önálló csajszi voltam mindig és mindenhol. (…) Most már azt mondhatnám, hogy több az önálló csaj előadó, mint korábban. Akkor mindig volt egy zenekarral összekötve az ember, hiába volt szólista. Ha megnézed az összes ilyen tehetségkutatót, nagyon sok a lány.

Zalatnay még vágyik a nagy ő-re: