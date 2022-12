Már csak Kis Grófo hiányzott egy The Time of My Life-feldolgozással.

A Nagy Ő fináléjáig is eljutó Timivel randevúzott Árpa Attila, amit a péntek esti adásban láthattak a TV2 nézői. A vízparton étkeztek egy asztalnál, mikor Árpa úgy döntött, spontán lesz, és a vízbe vetette magát ruhástól. Megpróbálta Timit is rávenni az ugrásra, aki végül belement ebbe. A csobbanást követően újra spontán volt Árpa Attila: – Szereted a Dirty Dancinget? Kipróbáljuk? – Igen! – Tudod, melyiket? – Az emelőset? A jelenetet körülírás helyett inkább mutatjuk: