„Elhordott mindenféle semmirekellőnek” – csúnyán összeveszett Gáspár Evelin és Polgár Árpád

Nem teljesen világos, mi miatt kaptak így hajba.

A Hal a tortán mostani hetén Polgár Tünde, Gáspár Evelin, Zámbó Árpy, Erdélyi Mónika és L.L. Junior látják vendégül egymást, a szerda esti adásban Polgár volt a soron következő. Noha férje, Polgár Árpád is ott tüsténkedett az előkészületekkor, a Super TV2-n leadott adásban többé nem láthattuk az üzletembert.

A Bors arról írt, ennek háttérében egy nagyon hangos szóváltás áll, amit Gáspár Evelin erősített meg a lapnak.

A celeb azt mondja, csúszással érkeztek meg a helyszínre, és még ott is várni kellett. Gáspár ekkor megkérdezte Polgár Tündét, mi ennek az oka, erre Polgár Árpád válaszolt.

Közölte velem, idézem: anyád miatt csúszunk! Mert anyád elaludt! Nem is a mondatatival volt a baj, inkább a hangsúllyal. Sütött belőle a megvetés és ezt nem csak én éreztem így. Junior jelezte is, hogy ezt tisztázni kéne, így ketten léptünk oda Árpihoz, akitől én megkérdeztem, hogy mi is a gondja pontosan édesanyámmal, majd felajánlottam neki, hogy ha problémája van vele, hívja föl és tisztázzák. Na ezen a ponton ő szó szerint letámadott engem. Közölte, hogy ha nem tetszik valami, akkor akár el is mehetek, majd hangosan lehordott engem mindenféle semmirekellőnek. Ezen a ponton mindenkinek elkerekedett a szeme, mert egyáltalán nem értettük, miért viselkedik így. Végül Polgár Árpi kijelentette, hogy ő a továbbiakban nem is hajlandó kamera elé állni és ezzel elvonult.

Gáspár Evelin úgy folytatta, szerinte elfogadhatatlan reakció volt ez az üzletembertől, így fel is hívta Gáspár Győzőt, jöjjön el érte, mert nem akar tovább a forgatáson maradni. Végül maradt, folytatták a felvételeket, de a hangulatra rányomta a bélyegét a vita:

„Négy pontot adtam Tündének, hiszen az ételei kiválóak voltak és nem is tehetett arról, ami történt. Egyébként nem sokkal az eset után összefutottunk velük a Sziget Fesztiválon és mivel én jó nevelést kaptam a szüleimtől, hangosan köszöntünk neki én és a párom is. Tünde ugyan visszaköszönt és láthatóan örült is a találkozásnak, Árpi egy szót sem szólt és elfordította a fejét. Na, ennyit arról, aki etikettre oktatja a követőit a közösségi felületeken” – fogalmazott Gáspár Evelin.

A lap azt írja, keresték a Polgár családot is, de választ erre a konkrét esetre nem kaptak.