ValóVilág 11: megvan az első kiválasztott, és kizárták a játékból a balhés VV Lamint

Izgalmas volt a valóságshow szombat esti adása.

Bár még csak egy hete kezdődött el a Való Világ tizenegyedik szériája, ebbe az első hétbe sikerült nagyon sok mindent belesűrítenie a játékosoknak. Először az szólt nagyot, hogy rögtön a beköltözés éjszakáján egymásba gabalyodott két újonnan összeálló pár. Másodszor pedig az, amikor az egyik páros férfi tagja VV Lamin olyan vállalhatatlan viselkedést tanúsított néhány ital elfogyasztása után, hogy nemcsak a titokszobában letöltendő szobafogságra ítélték, hanem az alkoholfogyasztástól is eltiltották.

A rosszfiú végül beváltotta az arctetkóihoz fűzött reményeket, sőt túl is szárnyalta őket. A műsor szerkesztői jobbnak látták, ha megválnak tőle, és a szombat esti élő adásban váratlanul hazaküldték a villából. Nádai Anikó bejelentése után többen is sírva fakadtak a villalakók közül. Sőt, a védettséget biztosító piros kendőt birtokló VV Piros még azt is felajánlotta, hogy átadja neki a kendőt.

Én tudtam, hogy ez lesz. Ez van, ez ilyen

– reagálta a 27 éves Lamin, akinek egy hét villalét után mindössze egy perce volt elbúcsúznia társaitól. A helyére két új játékos, VV Márió és VV Dani költözött be.

Az első kiválasztáson is túl vagyunk

A műsor itt természetesen nem állt le, ugyanis hamarosan sort kerítettek az első kiválasztásra is, melynek végén VV Melina és VV Kriszti végeztek az élen 3-3 jelöléssel, ezért a villamesteri feladatokat ellátó VV Bibinek kellett eldöntenie, hogy ki legyen az első párbajozó.

Bibi egy pillanatig sem habozott: mivel amúgy is Melinára tette a jelét, ezért neki adta oda a kiválasztottságot jelző zöld kendőt, amit Melinának egészen a párbajig viselnie kell majd. Melinának egy hete van eldönteni a műsor első kiválasztásáig, hogy kivel szeretne párbajozni.