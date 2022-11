Egy hét múlva döntő.

Szombaton négy páros szállt harcba azért a Dancing with the Starsban, hogy a jövő heti fináléba valahogy betáncolják magukat. Mint mindig, ezúttal is két pár került a veszélyzónába az adás végén, ahol Stohl Andráséknak fel kellett fedniük, hogy a Pap Dorci–Baranya Dávid és Vavra Bence–Lissák Laura duókból kik érdemlik meg, hogy ott lehessenek a döntőben.

Vavra Bencéék estek ki, így a Sztárban Sztár!-t követően ebben a műsorban már bizonyosan nem győzedelmeskedhet az énekes.