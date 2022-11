A jövő felfedezői a Millenárison

Hatvan ifjú innovátort kísért el Caramel az Álmok Álmodói 20 kiállításra, ahol az UNICEF Magyarország Rajtad áll a jövőd! programjának keretében a fiatalok a nagy elődök eredményeiből inspirálódhattak. Érdekes látleletet adtak az őket körülvevő világról a fiatalok problémafelvetései és az azok megoldására született ötletek, amelyek közül pár hamarosan meg is valósulhat.

Egy applikáció, amely korrepetálásra vagy tehetséggondozásra vágyó diákokat és mentorokat, magántanárokat köt össze szerte az országban. Egy „útikönyv”, amely az oktatási intézménybe frissen érkező gólyáknak segít az eligazodásban és beilleszkedésben. Sulis improszínház, amelynek segítségével feldolgozhatóvá válhatnak az iskolai traumák. Az UNICEF Magyarország Rajtad áll a jövőd! programjának keretében szerte az országból hatvan szakképzésben tanuló diák csoportokba szerveződve összesen tizenkét olyan társadalmi vállalkozási ötlettel érkezett, amely őket érintő problémákra, helyzetekre ad innovatív választ az oktatás, környezetvédelem, gyermekjogok vagy a mentális jóllét témakörében.

Az ötletek kidolgozására egy teljes budapesti hétvége állt a gyerekek rendelkezésére, akik a Millenárison megvalósuló Álmok Álmodói 20 kiállításon “alapoztak” a közös munkához.

Itt „ébredt” Caramel

„Itt 6000 négyzetméteren 600 magyar innovátor vár titeket, hogy az életútjukból, gondolataikból, eredményeikből inspirálódjatok” – köszöntötte Téglásy Nóra, az Álmok Álmodói 20 kiállítás operatív vezetője házigazdaként a gyerekeket. A kiállítás nagykövete, Caramel pedig a saját kiállítási élményeiről beszélt nekik, mielőtt elkísérte volna őket a tárlat egyes elemeihez. „Itt ébredtem rá, hogy a honfitársaim konkrétan megváltoztatták a világot – árulta el a népszerű énekes. – Kevés inspirálóbb dolog van, mint összesítve látni, hogy mi mindent értek el a tudósaink, felfedezőink.”

A 14 és 22 év közötti gyerekek a legtöbb időt az űrkutatás eredményeit bemutató részen töltötték, illetve az informatikai szekcióban, hiszen közülük sokan készülnek erre a területre. Az ötletek egy része is valamely informatikai megoldás volt: például a DÖK (diákönkormányzat) tevékenységét követhetővé tévő applikáció, vagy az a karkötő, amelyre az összes személyes adatunkat tároló QR kód van „felfűzve”.

Ami igazán érinti a fiatalokat

Ahogy a kiállításon bemutatott találmányok jól tükrözik az adott kor problémafelvetéseit, a feltalálóik igényeit, gondolatait, a gyerekek által hozott ötletek is sokat mesélnek az őket körülvevő világról és arról, ahogy érzik magukat benne: két olyan csapat is volt, amely a fővárosi iskolákban már alapnak tekinthető, de a kisebb települési iskolákban még hiányzó szelektív hulladékgyűjtés megoldását tűzte ki célul. Egy székesfehérvári iskola diákjai pedig olyan pihenőszobát terveztek meg maguknak sok növénnyel, hangulatvilágítással és kényelmes bútorokkal, ahol feltöltődhetnek, hiszen erre valódi udvar híján most nincs lehetőségük a belvárosi intézményben.

Bennük a megoldás

“Nagy meglepetések érték a gyerekeket a kiállításon, nem tudták, hogy ennyi és ilyen jelentőségű találmányhoz volt köze a magyaroknak – mondja Pap Henrik, az UNICEF Rajtad áll a jövőd! program munkatársa a hétvége tapasztalatait összegezve. – A program első fordulója vasárnap délután lezárult, hat ötlet kapott anyagi támogatást és további mentori segítséget a megvalósításhoz.

A diákok februárig dolgozhatnak tovább az ötleteken, akkor választjuk ki azt a két projektet, amely a nemzetközi fordulóban képviseli Magyarországot. Az eddigi tapasztalatok alapján abszolút megvalósulni látjuk a törekvésünket, hogy a program segítségével a fiatalok észrevegyék az őket érintő problémákat és ráébredjenek, hogy bennük van a megoldás kulcsa.”

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás 600 magyar innovátorral és találmányaikkal 2023. január 10-ig várja a látogatókat a Millenárison.

További információ és jegyvásárlás: almokalmodoi.hu

https://millenaris.hu/hu/jegyek

Sajtókapcsolat: kommunikacio@millenaris.hu

A MILLENÁRISRÓL

A 2001-ben átadott Millenáris népszerű, egész évben látogatható budapesti desztináció számos eseménnyel és 6,5 hektáron elterülő, változatos növényzetű parkokkal. A történelmi múlttal átitatott, egykori Ganz-gyárból átalakított területen helyet kapnak kulturális és közösségi programok, tudományos kiállítások, ezenkívül fesztiválok és rendezvények széles sorának szolgál helyszínéül az intézmény. A játszótereknek és hatalmas zöldterületnek köszönhetően családok közkedvelt szabadidős színtere Bel-Buda központjában, urbánus közegben. A Millenáris az innováció és az egész életen át tartó tanulás támogatója. A Széllkapu parkrésszel kibővült, folyamatosan megújuló intézmény törekvése, hogy korszerű, látogatói körében továbbra is népszerű közösségi helyszín legyen.

www.millenaris.hu