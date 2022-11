Megérkezett Budapestre Gabriela Spanic

A színésznő a Dancing with the Stars szombati adásában tűnik majd fel.

A hétvégén derült ki, hogy Gabriela Spanic szombaton visszatér a Dancing with the Starsba, a színésznő pedig ma délután meg is érkezett Budapestre – bár azt még maga sem tudja, milyen feladatot szántak neki a műsorban.

Mindig nagy öröm visszatérnem a Dancing with the Stars-ba, igaz, most nem is tudom pontosan, mit kell még csinálnom, az egész egy meglepetés. Azt sem tudom, fogok-e találkozni Andrei-jel, de az vitathatatlan, hogy nagyon szeretném újra látni

– mondta a Borsnak Spanic, hozzátéve: köszöni a rengeteg szeretetet, és alig várja, hogy találkozhasson a DWTS nézőivel.