ByeAlex: Én teremtettem meg a magyar negatív kommentelőt

Úgy véli, az internet azzal egy időben vált itthon pöcegödörré, hogy befutott.

ByeAlex Szabados Ágnesnek adott interjút az rtl.hu-n, ahol hosszan mesélt a karrierjéről, a tévézésről, az X-Faktorról és a jövőbeli terveiről is. Hangsúlyozta hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben sem tervezi nyilvánosság elé teregetni a magánéletét. Mint mondta, ha annyira megszorulna pénzügyileg, hogy mindenképp tévénél kellene dolgoznia, szerkesztőként tevékenykedne a legszívesebben egy háttérműsorban.

A karrierjét illetően az énekes azt is elárulta a műsorban, hogy ha annak idején nem nyerte volna meg A Dalt, valószínűleg nem Magyarországon élne. Filozófiából szerzett diplomát, amivel szerinte itthon nem lehet elhelyezkedni, „kulimunkát” viszont nem akart Magyarországon végezni, ezért úgy döntött, az Egyesült Királyságban, Londonban próbál szerencsét. Végül az tartotta vissza, hogy befutott a Csókolom című dalával.

A Dalt egy évvel később, 2013-ban nyerte meg, és úgy véli, ez lehetett az az időszak, amikor az internet elkezdett kevésbé jó hely lenni Magyarországon.

Magyarországon szerintem akkor kezdett igazán pöcegödörré válni az internetes kommentelési lehetőség, amikor én megjelentem. Én voltam az első közéleti szereplő, aki a legnagyobb undorítóságokat kapta, pusztán azért, mert elénekelt egy szerelmes dalt és megnyert egy műsort

– magyarázta.

Hangsúlyozta, nem hatják meg a mocskolódó hozzászólások, tudja ugyanis, hogy sokan szeretik, ahogyan ő is a közönségét. Tisztában van viszont azzal, hogy továbbra is akadnak, akik nem kedvelik, és ezt ki is fejezik az online térben.

Ma is vannak közutálatnak örvendő emberek. Van, aki persze rászolgál erre, mondhatni, meg is érdemli. De vannak olyanok, akik nem tudtak kitörni abból a tengelyből, hogy utálatosak, és mondjuk nem érdemlik már meg az aránytalan bántalmazást. Lehet, hogy én rontottam el az internetet. (…) Én teremtettem meg a magyar negatív kommentelőt.

Az X-Faktorral kapcsolatban elmondta, az idei évben kifejezetten problémamentes a közös munka a mentoráltjával, Sólyom Bernadettel. A verseny hamarosan véget is ér, szombaton lesz az elődöntő. A jövővel kapcsolatban az énekes elárulta, hogy januárban új lemezen kezd majd dolgozni, a koncertezések mellett pedig egy könyvet is szeretne írni.