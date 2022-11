Meghan Markle is szavazott az amerikai félidős választásokon, csak találgatni lehet, kikre

Hivatalos jótékonysági alapítványuk, az Archewell honlapján árulta el Meghan Markle, hogy leadta szavazatát a félidős amerikai választásokon.

„Ma van a választás napja az Egyesült Államokban! Ideje szavazni!” – írta Markle, aki kapott egy szavaztam matricát is a ruhájára.

Richard Eden brit újságíró egészen messzire ment a találgatásokban: ő biztosra veszi, hogy Markle a demokratákra szavazott. Azzal érvel, hogy korábban már voltak találgatások a párton belülről, hogy Markle-t demokrata elnökjelöltként is szívesen látnák.

Duchess of Sussex has shared this photograph of her wearing an ‘I voted’ sticker. We can safely assume #Meghan voted #Democrat in the #USMidtermElections #royal pic.twitter.com/Kxf0drXowj

— Richard Eden (@richardaeden) November 8, 2022