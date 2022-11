Tojással akarták megdobálni III. Károlyt, a rendőrök rávetették magukat a rendbontóra

York városában járt III. Károly király és hitvese, Kamilla. A látogatás nem volt zökkenőmentes, a Guardian arról ír, hogy egy a tömegben ácsingózó férfit őrizetbe kellett venniük a helyi rendőröknek, miután az megpróbálta tojásokkal meghajigálni a királyi párt.

Míg a tömeg nagy része éljenzett az „Isten óvja a királyt!” rigmusokat kiáltozva, addig az említett férfi azt ordította:

Sem Károlyt, sem Kamillát nem találta el a rendbontó.

