Nem találják az egyik csokit a Celebrations dobozaiban, ezzel tönkrement egyesek karácsonya

Világégés!

Egy brit felmérés arra jutott a 18 és 65 év közöttiek közt, hogy 39 százalékuk örökre megválna a Celebrations-dobozokban a Bountytól. Úgyhogy a gyártó Mars Wrigley úgy döntött, karácsonyra kidob egy olyan verziót, ami mentes a kókuszkrémes csokitól. Ettől a dobozban nem lesz kevesebb csokoládé, a Maltesersből, a Snickersből, a Galaxyból és a Milky Wayből lesz benne több.

Don’t mind us… here for the comments 👀 https://t.co/F1DBxNS8ZH — Celebrations (@UKCelebrations) November 3, 2022

Ahogy a felmérés is sugallta, a döntésnek sokan örültek, de meglehetősen hangosak a Bounty rajongói is – írta a Mirror, amely idézi is a csalódottak táborának pár tagját. Egyikőjük a Twittteren azt írta:

De én szeretem a Bounty szeletet! Ez a valaha volt legrosszabb karácsony!

Egyelőre azonban nem kell annyira kétségbe esniük a briteknek, csak a karácsonyi időszakra jelenik meg a Bounty-mentes doboz, ráadásul csak a Tescókban és a karácsonyi vásárokban. Ez még csak a tesztelés fázisa, ha sokan követelik vissza a kókuszkrémes csemegét, akkor nem válik az összes Celebrations-doboz Bounty-mentessé – nyugtatott meg mindenkit Emily Owen, a téma felelőse a gyártónál.

A téma komolyságáról egyébként az is sokat elmond, hogy még a New York Times is beszámolt róla.