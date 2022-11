VV Merci a kiesése után: Lerúgtam a sáros bakancsot és már be is zabáltam mindent, amit lehetett

VV Merci tegnap este búcsúzott a Celeb vagyok, ments ki innen!-ből, miután egy csokilopás retorziójaként veszélyzónába került. Az egykori ValóVilág szereplő és énekesnő az Instagram-oldalán jelentkezett be nemrég egy kolumbiai hotel medencéjéből, posztjában pedig megköszönte a nézők támogatását.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szavazott rám, kedvelt, vagy csupán csak nézett az elmúlt 2 és fél hétben. Hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a kalandnak, nagyon sok új élménnyel gazdagodtam és még sikerült bezsebelnem pár jó barátot is. Lerúgtam a sáros bakancsot, koszos ruhákat és már be is zabáltam mindent, amit lehetett