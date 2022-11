Egy bárban ünnepelte a ló a patinás futamon elért eredményét

Egy ír ló vitte el a 160 000 eurós (kb. 65, 5 millió forint) fődíjat az American Grand National versenyen szombaton – írja a Mirror. Hewick győzelme azért is figyelemre méltó, mert gazdája mindössze 850 euróért (kb. 348 ezer forint) vásárolta meg korábban. A befektetés tehát meghozta a gyümölcsét, edzője ezt méltóképpen meg is akarta ünnepelni.

Ahogy visszaértek Hewickkal Írországba, egyből benéztek a Carlow megyében található Pint Depot pubba, a látogatásról pedig videó is készült, amit az ABC News tett közzé.

A felvételen látható hogy a vendégek nagy örömmel és tisztelettel fogadták Hewickot, a jókedvüket csak fokozta, amikor az ünnepelt ló egy jókorát kortyolt a berendelt Guinness sörből, ahogy az edzője, John Hanlon Twitter-bejegyzéséből ki is derül.

Quick question, is it on the house though? pic.twitter.com/KqtrdzOWsx

— John Hanlon Racing (@jhanlonracing) October 31, 2022