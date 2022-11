Majdnem lemaradt az eljegyzéséről, mert tök melleket akart

Nem gondolta Tariq Khan, hogy ennyit kell majd térdelnie, mikor megkéri párja kezét.

Mindezt azért, mert a barátnőt, Samantha Rhea Parrish-t akkor éppen semmi sem érdekelte jobban, mint a töksétány.

Pontosabban, hogy tök mellei legyenek.

– írta a nő az erről készült videójában a TikTokon.

Felkap két tököt a mellkasához, azt mutogatja a kamerába, és csak ekkor esik le Parrish-nek, hogy a párja nem cipőt fűz mellette vagy valami ilyesmi, hanem gyűrűvel a kezében néz rá.

A New York-i pár októberben össze is kötötte az életét, az eljegyzésről/tök mellekről készült videót a tavaly ilyenkor történt eljegyzés miatt töltötte fel a feleség, akinek a neve ma már Samantha Rhea Parrish-Khan.

Éppen Texas államban, a feleség szülőhazájában voltak, a Dallasi Arborétum és Botanikus Kertben. Khan úgy tervezte, a tökkiállításon kéri meg barátnője kezét, egy barát meg felveszi videóra, miután elhangzott a kód.

„A kód az volt, hogy nézd azt a tököt, nagy és kék. Rámutattam egy fehéres kék tökre, mire Samantha megfordult. Terveztem egy beszédet is, de tudod, a látványosság valahogy átvette az uralmat.

Azt gondoltam, hogy hú, ez nem is lehetne jobb, és ez be is igazolódott, a legjobb döntést hoztam. Egyben életem leghosszabb 45 másodpercének éreztem