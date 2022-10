James Corden az éttermi incidensről: Nem tettem semmi rosszat

Szerinte „butaság” az egész.

James Cordent hétfőn tiltották ki egy New York-i étteremből, a tulajdonos szerint ugyanis a komikus két alkalommal is rendkívül csúnyán beszélt az alkalmazottjaival. Instagram-posztjában azt is kijelentette, hogy Corden a „valaha volt legbántalmazóbb ügyféle“ volt az étteremnek 25 éves fennállása alatt.

A kitiltás egyébként nem tartott sokáig, a komikus ugyanis még aznap felhívta telefonon a tulajdosont, és bocsánatot kért tőle a viselkedése miatt.

Corden a minap a New York Timesnak adott interjút, melyben röviden az étteremi incidensről is szó esett.

Nem tettem semmi rosszat, semmilyen szinten. Szóval miért is mondtam volna le ezt az interjút? Ott voltam, értem. Teljesen nyugodt vagyok az egész miatt, mert szerintem akkora butaság

– mondta a lapnak.