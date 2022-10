Magdi anyus már meghalt, én élek, és nem főzök! – Fodor Zsóka nem versenyezne főzőműsorban

Mostanában azért néha összedob egy pörköltet.

Fodor Zsóka ma a Mokka vendége volt, ahol elmesélte, az elmúlt időszakban már ő is spórol, noha korábban erre nem szorult rá. Nem jár már taxival, és a tengerparti nyaralásokat is kihagyja, inkább az országon belül utazik. Mint mondja, a szakmájából adódóan a fodrászon és manikűrösön nem igen tud takarékoskodni, hiszen színészként mindig ügyelnie kell a külsejére.

Ugyan eddig is, és ezután is azt tervezi, hogy rendeli az ételt, az utóbbi időben ő is egyre többet sürög-forog a konyhában.

Én nem vezetek háztartást. Egyedül élek. Minek? Tudok főzni, de amikor hívtak főzős műsorba, mint Magdi anyust, aki a legjobb szakácsnő volt a világon, azt mondtam: bocsánat, Magdi anyus már meghalt, én élek, és nem főzök! De már rávettem magam, hogy krumplit főzök a pörkölthöz, csinálok pörköltet, rakottkrumplit. Eddig hozattam az ételt, ezután is fogom. De azért már levettem az igényemből

– magyarázta.