Öt méter magas, Cheetost ábrázoló szobrot mutattak be Kanadában

Felállítottak egy ötméteres szobrot a kanadai Albertában található Cheadle-ben, amely három ujjat ábrázol, ahogy egy Cheetost szorongatnak – írja a CNN.

A márka sajtóközleménye szerint azért választották a falut, mert a neve hasonlít a „cheetle-re”, így hívják azt a narancssárga port, amiből a jellegzetes snackek készülnek.

A Cheetos rajongók mindig is tudták, hogy a finom, sajtos por az ujjbegyükön összetéveszthetetlenül finom része a Cheetos élménynek, de most már hivatalosan is van neve: Cheetle