„Budapest, gyönyörű vagy” – Instagramon ámuldozott a hazánkban forgató Darren Barnet

Több fotót is posztolt.

Budapest, gyönyörű vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek

– írta Instagramján Darren Barnet, a Netflix eddig három évadot megélt, Én még sosem… (Never Have I Ever) című sorozatának egyik főszereplője.

A 31 éves színész dolgozni érkezett hazánkba, a Gran Turismo című filmet forgatja itt, ami az egyik legnépszerűbb autós szimulációs játék adaptációja lesz. Barneten kívül szerepel a filmben, tehát szintén Magyarországra jön többek között David Harbour és Orlando Bloom is.

Több, a fővárosban készült képet is megosztott a közösségi oldalán, ezek az alábbi lapozható posztban nézhetők meg: