Polyák Lilla erőemelésbe kezdett: már komoly súlyokat mozgat meg új videójában

Férje, Gömöri András Máté pedig versenyekre is jár.

Fél éve beadtam a derekam, és elkezdtem az erőemelést

– számol be erről új posztjában Polyák Lilla színésznő. Mint ismeretes, egy párt alkot Gömöri András Mátéval, aki egyébként profi szinten űzi ezt a sportot, versenyekre is jár (most sérülésből lábadozik).

Polyák úgy folytatta posztját: „Természetesen a nagy súlyos edzés kifejezés biztos viccesen hangzik azoknak, akik már láttak igazán nagy súlyokat közelről, de én nagyon büszke vagyok erre is. A csodálatos edzőm minden héten háromszor ellát új feladatokkal, és mostanra teljesen megváltozott nemcsak a testem, de a szemléletem is. Úgyhogy most megmutatom nektek az első videómat, amit még bizonyára nagyon sok fog követni 😉”.