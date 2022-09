Herceg Erika az X-Faktoros kirohanásáról: A sírás határán álltam

Úgy összeveszett a többi mentorral, hogy kiviharzott a stúdióból.

Herceg Erika csúnyán összebalhézott mentortársaival az X-Faktor szombat esti adásában, egy ponton ki is sétált a stúdióból. Azt sérelmezte, hogy a mentorok nem siettek a segítségére, amikor több alkalommal is nemet mondott egy versenyző táncos meginvitálására, amikor pedig úgy döntött, eleget tesz az illető kérésének, Puskás Peti nem volt hajlandó követni őt a színpadra, hogy együtt táncoljanak. A pillanatot ByeAlex fotó formájában is megörökítette, amikor pedig megmutatta azt az énekesnőnek, utóbbi úgy döntött, nem marad tovább egy légtérben velük.

Miután Herceg visszatért, jeges hangulatban folytatódott a forgatás, több produkciót le is állított, amit a többiek még szívesen hallgattak volna. A konfliktust Gáspár Laci oldotta fel, megígérte neki, hogy ha legközelebb kényelmetlen helyzetbe kerül, megvédik. Végül a közös tánc is megvalósult Puskás Petivel.

Az énekesnő a történtekről az rtl.hu-nak adott interjút, melyben elmondta, rosszul esett neki, hogy Puskás Peti nem volt benne a buliban, ahogy az is, hogy ByeAlex lefotózta. Utólag úgy látja, utóbbi tényleg csak a helyzetet akarta oldani azzal, hogy megmutatta neki a képet, még ha az adott pillanatban nem is tudta értékelni ezt a gesztust.

Kimentem a mosdóba, próbáltam megnyugtatni magam, mivel a sírás határán álltam. Nem akartam a kamerák előtt sírni, pláne úgy, hogy azok a könnyek nem az örömtől, hanem a megbántottság miatt hullottak

– mondta Herceg, hozzátéve, miután visszatért a stúdióba, először saját magának kellett megbocsátania.

Elsősorban magamnak kellett megbocsátanom, mivel kezelhettem volna másképpen is a szituációt. Szerintem akkor oldódott fel teljesen a hangulat, amikor közösen táncoltunk egyet, és megbeszéltük a történteket. Nagyon aranyosak voltak a fiúk.

Az énekesnő számára az első forgatási napok jelentették a legnagyobb kihívást, a többi mentor ugyanis már a hatodik évadon dolgozik együtt, így időbe telt, amíg összecsiszolódott velük. Mint mondja, lobbanékony, őszinte és energikus embernek tartja magát, aki nem fog hallgatni, ha valami bántja, azt viszont megígérte, hogy a stúdióból többé soha nem vonul ki.