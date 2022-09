Kulcsár Edina G.w.M-ről: Olyan kapcsolatban élünk, amilyenre titkon kislánykorom óta vágytam

Úgy érzi, G.w.M csodálatos apja lesz a babájuknak.

Közel három hete derült ki, hogy Kulcsár Edina visszalép a versenyzéstől a Dancing with the Stars idei évadában, ugyanis rájött, hogy babát vár G.w.M-től. A pár nem tervezett ilyen hamar közös gyereket, de több interjúban is elmondták, hogy nagyon örülnek a kicsi érkezésének, akit Isten ajándékának tartanak.

A szépségkirálynő a minap a Blikknek adott interjút, melyben elmondta, úgy érzi, a rapper remek apja lesz a közös gyereküknek.

Márk csodálatos apja lesz a babánknak, nem is kívánhatnék nála jobbat. Nemcsak a saját gyerekeivel, hanem az enyéimmel is nagyon jól kijön. Imádják egymást, de egy percig sem akar pótapjuk lenni, hiszen nekik van igazi édesapjuk, aki aktív részese maradt az életüknek. Ezt pedig Márk maximálisan tiszteletben tartja

– mondta Kulcsár, hozzátéve, vannak ugyan rosszullétei, egyelőre jól bírja a strapát.

A modell szerint nem volt normális és hosszútávon bírható az, amennyit az elmúlt években dolgozott. Testileg és lelkileg is kimerült, de mostanra visszavett a tempóból, és a munka helyett a családját helyezi előtérbe.

Persze így is sokat dolgozom, de teljesen más kerékvágásban, és a gyerekek mellett magamra is szánok időt. Úgy érzem, még sose volt ennyire harmonikus és kiegyensúlyozott az életem, és ezt Márknak köszönhetem. Mellette igazán önmagam lehetek. Olyan kapcsolatban élünk, amiről sose hittem, hogy létezhet, de titkon kislánykorom óta erre vágytam. Ő pedig most valóra váltotta

– magyarázta.