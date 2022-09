Brad Pitt talán már gyertyatartókat is szívesebben csinál, mint filmeket

Az elmúlt fél évben – de főleg a második Top Gun megjelenése után – egyre többször ütötte fel fejét egy közkeletű megállapítás, miszerint Tom Cruise az utolsó hollywoodi filmsztár. Érdemei elvitathatatlanok, ám meglehet, túlzó a kijelentés, mert így érdemtelenül háttérbe szorítjuk Brad Pittet, aki majd' harminc éve ikonikus arca Hollywoodnak. A színész mostanság ritkábban filmezik, de ha épp mégis, az eseményszámba megy. „Hogy miért vettem szoknyát a premierre? Mert úgyis mind meghalunk” – mondta egy friss sajtóeseményen. Karrierjét a töménytelen mennyiségű fű és alkohol, de még a válása sem tudta tönkretenni. De beszélhetünk még róla top kategóriás filmsztárként? Vagy az ázsiai filmpiac felé való nyitása minden kérdésre választ ad?

„A show nagy része azért Pittre van bízva, aki majd szétesik a lazaságtól” – írtuk Brad Pitt legutóbbi filmje, a Gyilkos járat című japán-amerikai koprodukcióban készült akciófilmjéről. Nagyjából ugyanezt a lazaságot lehet elmondani arról a Pittről is, aki a vásznon kívül megjelenik egy vörös szőnyeges eseményen, interjút ad egy magazinnak, vagy simán csak elsétál néhány lesifotós kamerája előtt. Tíz éve még azt gondolhattuk, ennek köze van az elképesztő mennyiségű marihuánához, amit a színész nagy kedvvel fogyasztott a kilencvenes években – saját maga szerint is erős túlzásba esve.

A lazaság persze nem összekeverendő a trehánysággal: Pitt filmes karrierje évtizedek óta rendületlenül sikeres, és ez díjakban is megmutatkozik. A színész az idő múlásával emellett jó érzékkel gázolt keresztül divattrendeken, ehhez jó píárstratégiára is szükség volt. „Miért Brad Pitt a 21. század legnagyobb filmsztárja?” – teszi fel a kérdést a BBC újságírója egy augusztusi cikkében. A válasz talán abban keresendő, hogy Pittet nem lehet kategorizálni a vásznon: nem ugyanazokat a sablonkaraktereket játssza el, mint a már említett Cruise, de nem is váltott olyan élesen az akciózásból drámai szerepek felé, mint például Matt Damon.

Tényleg ennyi volna sikerének a kulcsa? A jól megválasztott szerepek? Netán a sármja? És ezen tényleg nem tud csorbítani egy csúnya válás és néhány nagyon furcsa nyilvános szereplés?

FBI-vizsgálat, balhé a magángépen

Bajban lennénk, ha egy mondatban kellene összefoglalnunk, mióta, milyen platformokon és hány ügyvéd részvételével zajlik Angelina Jolie és Brad Pitt válása. A hírfogyasztók talán már abban sem biztosak, hogy ez a két ember valaha összeházasodott. 2016 sarkalatos dátum ebben a kapcsolatban, ekkor adtak hírt arról, hogy külön folytatják az életüket. A sárdobálás közepette 2019-ben odáig eljutottak, hogy aláírtak egy dokumentumot, amely szerint – függetlenül a gyermekelhelyezési pertől, vagyonelosztástól – már nem tekinthetők házaspárnak.

A sajtóban üzengetés részleteitől megkímélnénk mindenkit, legyen elég annyi: 2021-re majdnem rendeződött a hercehurca. Pittnek több láthatási időt ítéltek meg gyerekeit illetően a bíróságon, de két hónappal később a döntést megváltoztatták, mert a bírói testület kizárta az ítéletet meghozó bírót az ügyből, mondván, „etikai kötelezettségeket sértett meg”. Kiderült, üzleti kapcsolatai voltak a színésszel.

Az év tartogatott még kellemetlen helyzeteket: Jolie, Pitt tudta nélkül eladta részesedését közös pincészetükből egy borászati cégnek. Pitt emiatt beperelte volt feleségét.

2022-ben újra felszínre került a volt házaspár egy hat évvel ezelőtti ügye: Pitt állítólag egy magángépen bántalmazhatta Jolie-t, aminek ügyében az FBI is nyomozott. Jolie azt mesélte, Pitt megragadta őt, ököllel ütötte a gép mennyezetét, sört öntött a színésznő fejére, majd meg akarta támadni egyik gyereküket is, aki anyja védelmére kelt. Az incidens kivizsgálását még abban az évben lezárta a Los Angeles megyei Gyermek- és Családügyi Minisztérium, nem találtak 100 százalékban hiteles bizonyítékokat Pitt ellen. Az FBI is ugyanerre jutott, Brad Pitt renoméja pedig nem változott Hollywoodban, de inkább produceri munkákat vállalt, a vásznon kevesebbszer láthattuk.

Kapcsolódó Csak a gyerekei tudnának választ adni, agresszív-e Brad Pitt Brad Pitt ellen családon belüli erőszak miatt nyomozhatnak, de egyelőre nagyon nem világos, hogy a vádaknak van-e alapja.

Jolie 2022 nyarán újra felszínre hozta az ügyet: azt állítja, szerinte valaki visszatartja a valódi információkat. A People azt írja ezzel párhuzamosan, hogy Jolie szánt szándékkal citálta a nyilvánosság elé az ügyet újra, hogy ártson volt férjének, aki láthatóan maga mögött hagyta ezt a kálváriát. A lap hozzáteszi: mind a két színész átnézte a papírokat, az ügyet tényleg lezárták, egyikük sem akarta tovább görgetni maga előtt azt – egészen mostanáig.

A trendvonaton sincsen fék

Noha Pitt új mozija kapcsán a létező összes vonatos viccet elsütötte már a nemzetközi szaksajtó, ezúttal mi is felelősek vagyunk egyért. Jó okunk van rá: Pitt elmúlt évtizedei tényleg hullámvasútnak tűntek a trendkövetés szempontjából. Számtalanszor stílust váltott, ezekben igazodott aktuális párjaihoz: kívülről nézve úgy tűnt, egy kaméleon szerepét öltötte magára, ha a sajtó előtt mutatkozott velük.

„Akhilleusznak, az akhájok sikerorientált, »törvényen kívüli« macsó sztárjának szerepe a jelenkori színészhéroszok mitológiájában jól illik Brad Pittre, mint ahogy a sztár kamaszos, kisfiús imidzse is engedelmesen hajlik a tragédiák helyett csupán drámákat mutató stílushoz” – írja Vaskó Péter a 2004-es Trója című film kapcsán Pittről. A kamaszos imidzs talán már a múlté, de Pitt sokat kísérletezett, hogy megőrizze fiatalos megjelenését.

Ha van is stílusom, én azt nem nevezném annak

– mondta a színész az Esquire magazinnak az egy évvel ezelőtti interjújában, mikor arról faggatták az újságírók, mi a titka, hogyan tud fiatalos maradni megjelenésében. Pitt elmondása alapján ő az egyszerűséget kedveli, és a kényelem vezérli, ha ruhát választ. Úgy érvel, „minél jobban öregszik az ember, annál görcsösebb is lesz, és a kényelem válik fő irányadóvá”.

Túl fárasztó nekem, hogy trendeket kövessek. Nem akarok hivalkodónak tűnni.

Ha már ennyiszer említettük A gyilkos járat című filmjét, essék szó annak premierjéről is, ahol a színész térdig érő szoknyában jelent meg a vörös szőnyegen. Az eseményen nekiszegezték a kérdést, mi indokolta az éles stílusváltást, mert korábban soha, egyszer sem mutatkozott ilyen öltözetben (a trend egyébként messze túlmutat ezen alkalmon, ugyanis Hollywoodban komoly divat lett a férfiszoknya viseléséből). Pitt kissé különösen azt a választ adta: „Nem tudom. Úgyis meghalunk mind, szóval kicsit kavarjuk fel a dolgokat!”

A film főszerepét egyébként szívességből vállalta: David Leitch rendezte a mozit, aki a színész kaszkadőre volt az 1999-es Harcosok klubjában. Mi is hiszünk az élethosszig tartó barátságában, de nem elhanyagolható az sem, mennyire jövedelmező az ázsiai filmpiac felé nyitni egy színésznek (ha valaki, akkor Dwayne Johnson tud erről nyilatkozni).

De térjünk vissza a színész öltözködésére, ami a film sajtókörútján mindenhol beszédtémát szolgáltatott:

a ruhatár változtatása mögött felsejlik egy erőteljes kárelhárítási terv is a píárcsapatától, akik inkább a színes ruhákról szerettek volna olvasni a nemzetközi sajtóban, mintsem az FBI-nyomozás újbóli felszínre kerüléséről.

Az ázsiai divattrendekben idén nyáron is az élénk színek köszönnek vissza inkább, talán nem véletlen, hogy a színész erre is rágyúrt: egy alkalommal zöld ingben és nadrágban állt a fotósok elé, kiegészítve azt egy citromsárga sportcipővel. Tudjuk, hogy manapság mindent lehet kombinálni mindennel divat terén, de ez még a leggyakorlottabb stylistokat is meglepte. Mondanunk sem kell: a japán divatsajtó megőrült a látottakért, de még az amerikai Vogue egyik újságírója is úgy fogalmazott erről írt cikkében, „ez a megjelenés minden vörös szőnyeges szabályt megszeg”.

„Pitt talán a legszórakoztatóbb divatkorszakát éli: színeket kombinál, trükközik, ahol tud” – írja Christian Allaire a cikkében.

Ha más nem, marad a producerkedés

Brad Pitt 1987 óta van a hollywoodi reflektorfényben, ám igazán ismert színész csak a Thelma és Louise című film után lett belőle. Számos szerep megtalálta azt követően, és mindmáig csak egyetlen naptári év volt, amikor nem vállalt filmes szerepet (ez a koronavírus-járvány miatt megszenvedett 2021-es volt). És ahogy nagyon sokáig Ryan Goslingról is gondoltuk, Pitt sem tud hibázni a szerepek megválasztásában.

A már említett BBC-cikk kapcsán belengettük: Pitt abban igazán erős, hogy számos műfajban képes sikert aratni. Gondoljunk csak a 2010-es évek utáni filmjeire:

A Pénzcsináló című, szerény költségvetésből készült sportfilmben egy szebb napokat látott baseball-tehetséget alakít, aki tehetséges játékosokat térképez fel.

A Z világháború már egy jóval kommerszebb alkotás volt, hatalmas publicitást kapva. Abban aggódó, biokémikus családapát játszott.

A Harag című háborús drámában ismét katonai szerepet kapott.

Mindeközben beugrott haknizni a Deadpool második részébe, majd 2019-ben előbb elvitte a hátán az Ad Astra – Út a csillagokba című sci-fit, majd ugyanabban az évben Oscar-díjat kapott a Volt egyszer egy… Hollywoodban nyújtott alakításáért.

Azt pedig már csak szőrmentén említjük meg, hogy ugyancsak cameózott Sandra Bullock és Channing Tatum bugyutácska kalandfilmjében, Az elveszett városban.

Az elhúzódó válás látszólag nem volt negatív hatással karrierjére, noha annyi filmet valóban nem készít már, mint a kilencvenes vagy kétezres években (a gázsijai persze ettől még maradtak tízmillió dolláros nagyságrendűek). Ő maga úgy nyilatkozott, egyre kevesebbszer akar színészkedni, mert vannak más dolgok, amelyek jobban foglalkoztatják: például a kertészkedés vagy a szobrászat. A New York Times-nak adott interjújában úgy vélekedett, a színészkedés ma már a fiatalok terepe, nem az ötven feletti fickóké.

És ha már interjúk: különös beszélgetés került ki az internetre június közepén. Ebben Pitt azt fejtegette, karrierje utolsó szakaszába lépett.

Az utolsókat rúgom, ez a második, talán harmadik stádium.

A lesújtó vélekedés kissé talán érthetetlen a részéről, elvégre nemrég Oscar-díjjal jutalmazták a Quentin Tarantino filmjében nyújtott alakításáért: a legjobb mellékszereplőnek járó szobrot kapta meg, ami egyfajta életműdíj volt hosszú évek kimagasló színészi tevékenységéért. Komoly, egyéni teljesítményért járó díjat utoljára 1996-ban, a 12 majom egyik főszerepéért kapott (az Golden Globe volt). Tarantino úgy beszélt Pittről nemrég, szerinte ő az utolsó mozisztárok egyike, aki szerinte Paul Newmanhez és Robert Redfordhoz hasonlítható, mert úgy képes megtölteni a vásznat, hogy mindenki csak rá figyel.

A vonatos film egyik premierjén aztán Pitt tisztázta, mégsem vonul vissza.

Tudom, dolgoznom kéne a megfogalmazásomon. Annyit akartam mondani akkor, már túl vagyok a középkorúságon. Egyszerűen csak szeretném megválogatni, mivel foglalkozom majd a színészetem utolsó szakaszában.

Álomfejtés, dohány- és alkoholmentes élet

Pitt minden reggelét azzal kezdi mostanában, hogy tollat ragad, és feljegyzéseket készít az álmairól: „Úgy érzem, ez hasznos dolog. Kíváncsi vagyok, mi zajlik a fejemben, amikor épp nem én irányítok.” Hét évig folyamatosan azt álmodta például, hogy megkéselték a sötétben, mikor egy parkban sétálgatott.

Minden alkalommal leszúrtak egy késsel. Rémülten ébredek fel ilyenkor. Fogalmam sincs, kik vagy miért akarnak bántani. Egy-két éve már elcsitult ez az álom, mióta a feljegyzéseket írom.

A vadász és üldözött képét persze elég könnyű a lesifotósokkal szemben vívott, évtizedeket felölelő bujkálás metaforájaként értelmezni. A másvilág is foglalkoztatja a színészt az álomfejtésen túl: 1994-ben (talán pont az Interjú a vámpírral sikerét követően) vásárolt egy házat az Ozark-hegységben, méghozzá Cassandra Peterson színésznőtől. Pitt azt mondja, már akkor is tudta, hogy a ház kísértetjárta hely, de nem törődött vele. Később lépteket hallott az emeletről, látta egy ápolónő szellemét, valamint egy férfit ücsörögni a kandalló előtt.

Mark Hamill ekkor megkereste Pittet, hogy ő is itt lakott az 1960-as években, de a szobatársa felakasztotta magát az emeleten, így kiköltözött.

A pandémia alatt Pitt leszokott a dohányzásról, évekkel korábban pedig az alkoholról. Többször nyilatkozta, hogy alig emlékszik a kilencvenes évekre, mert folyton marihuánás cigit szívott. Azóta még egy új hobbija lett, gyertyatartókat készít porcelánból, aminek a titkát is sejteni véli: minél vékonyabbra kell megformálni a porcelánt.

Életmód- és stílusváltás ide, gyertyatartók oda, Pitt hamarosan megint munkába kezd: két nagyszabású filmes produkcióban fog feltűnni. Az egyik Damien Chazelle új filmje, a Babylon, amiben Margot Robbie és Ryan Gosling is szerepel majd (ők többé-kevésbé elválaszthatatlanok egy ideje). Továbbá a mostanság Pókember-filmeket rendező John Watts filmjében vállal főszerepet, a színészpartnere George Clooney lesz.

Ezek alapján úgy tűnik, még mindig nagy kereslet van a neve iránt, és ha ehhez hozzávesszük, milyen szép sikereket ért el az ázsiai piacon legújabb akciófilmjével, még az sem kizárt, hogy valamilyen filmmel újra bemerészkedik majd arra a kontinensre. Arra nem tennénk a pénzünket, hogy Liam Neeson-féle akciósztár válik majd belőle hatvanas éveiben, annál Pitt jóval megfontoltabb ember: inkább az a kérdés, hogy művészet iránti fogékonyságát mikor akarja a mozivászonra is átcipelni privát életéből. Már most is megtehetné, de akkor búcsúznia kell a kasszasikerektől. Kérdés, hogy utóbbit is úgy el tudja-e engedni, mint a káros szenvedélyeit.