Műszaki probléma miatt megszakadt a Fókusz élő adása

A Fókusz csütörtök esti élő adása egy műszaki probléma miatt megszakadt – olvasható az RTL Klub oldalán.

Egy tévénéző a Media1-nek arról számolt be, hogy „a bejátszásoknak, majd egy idő után az élő adásnak is ciripelő hangja lett. A hanghiba után le is keverték az adást, beadták a műsorvezetőt, Barabás Évát, de ekkor is megmaradt az igencsak zavaró hanghiba.” Ezután annyira súlyossá vált a helyzet, hogy reklámokkal próbálták menteni a helyzetet, majd egy korábbi, hónapokkal ezelőtti adást kezdtek el leadni, aminek Tokár Tamás volt a műsorvezetője.

A csatorna azt írja, szakembereik azonnal megkezdték a hiba elhárítását, ezzel párhuzamosan pedig életbe lépett az ilyenkor szokásos protokoll, ezért került képernyőre az egyik korábbi adás a műsorajánlók és a reklámblokk után.

A hibát időközben elhárították, a nézőktől elnézést kértek.