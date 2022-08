Rácz Jenő megmutatta négy hónapos kislánya arcát

Nyaralni indult a család.

Rácz Jenő 24 órán át elérhető Instagram-történetében a reptérről jelentkezett be, a család ugyanis Görögországba utazik. Rácz-Gyuricza Dóra néhány hete egy babaruhával szemléltette, mekkorát nőtt már a kislányuk, a séf pedig most egy szelfit is posztolt Kamillával, aki már négyhónapos.

Ami a nyaralást illeti, Rácz-Gyuriczáék egy pakolós fotót is megosztottak, ami mellett a séf a következőket írta:

Huuu gyerekek…még fürdőkádat is pakoltunk… mi mást mondhatnék még, mint hogy nyaralunk! Kinek ismerős még a »csak ezen legyünk túl« érzés? Mármint az utazás részén

– írta posztjában.