Tuzson Bence TikTok-videóban értekezik arról, hogy a bacon szó a Bakony nevéből ered

Nem kétséges, hogy 2022-ben a TikTok az egyik, ha nem a legizgalmasabb platform a közösségi médiában. Felfutása óta a felület a szemünk előtt változott át, és bár még most is rengeteg rajta az olyan videó, aminek igazából semmi értelme, egyre nagyobb számban vannak jelen a hasznos, értékes, informatív tartalmak is.

A gigantikus mennyiségű információ között persze nehéz ellenőrizni, hogy mindig minden hiteles-e, így szép számmal kerülhetnek elénk olyan tartalmak is, amelyek ugyan jól hangzanak és elsőre talán még logikusnak is tűnnek, a valóságban azonban semmi alapjuk nincs. Ilyen videó például az is, amit a fideszes Tuzson Bence osztott meg a saját csatornáján.

A kormányzati államtitkár rövid bejegyzésében arról beszél, hogy az angolok egyik kedvenc étele, a szalonna, azaz a bacon neve valójában a Bakony nevéből ered.

A legfinomabb bacon ugyanis a Bakonyban makkoltatott disznókból származik

– hangzik az indoklás.

Mindennek a valósághoz nincs túl sok köze. Ha rákeresünk a bacon szó etimológiájára, mindenhol azt találjuk, hogy az angolok az ófranciából vették át a szót, ami protogermán gyökerekkel bír, egészen pontosan a backoz szóval, ami hátat jelent. Még tovább nézve azt találjuk, hogy az ófelnémetben, a német nyelv legrégebbről ismert írott nyelvemlékekkel rendelkező változatában is létezett már egy erre hajazó szó, a bacho, ami az jelenti, fenék. Ez utóbbi is a protogermán kifejezésből alakult ki. Az ófranciába aztán a 14. században épült be végérvényesen a bacun szó, amihez a háthús jelentést társították, míg a középangolban jó kétszáz évvel később terjedt el, mint bacoun, amit már mindenfajta pácolt sertéshúsra használtak.

A forrásokban közös, hogy sehol, semmilyen formában nem említik a magyarországi hegység nevét, érdekes ugyanakkor, hogy az e-nyelven található egy bejegyzés 2014-ből, amelyben szintén a bacon szó eredetéről érdeklődnek, és itt is megjelenik a Tuzson Bence által emlegetett Bakonyban makkoló disznók képe. A legendát azonban az Online Etymology Dictionary-re hivatkozva itt is megcáfolták.

Persze elég valószínű, hogy minderről Tuzson Bence is tud, és a videóval mindössze az volt a célja, hogy megprankelje a követőit. Ha ígyakart tenni, nem lehet teljesen elégedett, mert a kommentelők túlnyomó része szintén fenntartásokkal kezeli az elhangzottakat.