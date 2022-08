Fejbe dobták Lady Gagát a koncertjén

A Chromatica Ball turnéja stockholmi koncertjén valamivel fejbe dobták a színpadon álló Lady Gagát, aki szünet nélkül folytatta az éneklést az incidens után. Az énekesnő éppen a Hold my hand című dalát adta elő. Az esetről készült videót egy rajongója töltötte fel a Twitterre, kiemelve, hogy mennyire veszélyes és szomorú, hogy ilyesmi megtörténhet.

how do some fans think this is okay… this is so dangerous and sad. :( pic.twitter.com/CnmOP88yOF

— jo✨haus labs heaux (@jomaticaaa) August 7, 2022