Doja Cat élő adásban borotválta le a haját és a szemöldökét

Doja Cat csütörtökön az Instagramon jelentkezett be élőben. Ekkor még senki nem sejtette, hogy a közvetítés során jelentős átalakuláson megy majd keresztül.

A rapper arról beszélt, hogy sosem szerette a haját, így nem maradt más választása, mint hogy megszabaduljon tőle. Borotvát ragadott, majd a kamera előtt állt neki eltávolítani mindennemű szőrzetet a fejéről.

Nem hiszem el, hogy ennyi ideig tartott, mire leborotválom a fejem. Úgy érzem, soha nem is volt szükségem hajra. Nem szeretem, soha nem is szerettem, hogy van hajam. Egy alkalmat sem tudok felidézni életem során, amikor azt mondtam volna, hogy bejön. Egyszerűen csak ki nem állhatom

– mondta a videóban.

Doja Cat shaved her eyebrows off on live 👀 pic.twitter.com/wBM1BtfUqC

— No Jumper (@nojumper) August 5, 2022