Willow Smith megállította a koncertjét, miután rosszul lett egy rajongója

A közönség figyelmét is felhívta, mennyire fontos, hogy odafigyeljenek egymásra.

Willow Smith kedden a pittsburghi PPG Paints Arénában lépett fel, Machine Gun Kelly-t vezette fel a színpadon. Az énekesnő koncertje közben azonban az egyik rajongója rosszul lett, ezért leállította a műsort, amíg a lányt kiemelték a tömegből és hordágyra téve biztos helyre vitték.

Biztosra akarok menni, hogy az alacsony emberek is biztonságban legyenek. Szeretlek titeket, srácok, szeretnék meggyőződni arról, hogy mind jól vagytok

– mondta a színpadon állva Smith, hangsúlyozva, emberekként fontos, hogy vigyázzunk egymásra, a dologban pedig az a legjobb, hogy bármikor megtehetjük ezt a figyelmességet.

Az elmúlt hónapokban egyébként több előadó is leállította a koncertjét, miután észrevették, hogy a tömegben rosszul lett valaki. Különösen nagy figyelmet fordítanak erre a tavalyi Astroworld tragédia óta: Travis Scott novemberi koncertjét követően összesen tíz ember halt meg és rengeteg volt a sérült is. Az áldozatok között gyerekek is voltak.